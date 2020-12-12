Bolu Belediyespor, Nevşehir Belediyespor'u mağlup etti

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi’nde mücadele eden Nevşehir Belediyespor, deplasmanda karşılaştığı Bolu Belediyespor’a 31 mağlup oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nin B Grubu'nda Nevşehir Belediyespor, Bolu Belediyespor ile 17 Temmuz Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. İki takım arasında kıran kırana geçen mücadelede ilk seti 2521 ev sahibi takım kazandı. İkinci sette de üstün oyununu sergileyen Bolu Belediyespor bu seti de 2518 önde tamamladı ve maçta 20 öne geçti.

Çekişmeli ve heyecanlı geçen 3’üncü seti Nevşehir Belediyespor 2522 kazanarak maçı 21’e getirdi. Karşılaşmanın 4’üncü setinde iki takım arasında büyük çekişmenin yaşandığı maç ev sahibi takımın 2522’lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Bu sonuçla Bolu Belediyespor zorlu mücadeleyi 31 kazanarak ligde oynadığı 9 maçı da kazanmasını bildi.

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