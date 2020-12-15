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Kayakseverler için üzücü haber, sezon açılışı ertelendi Kartalkaya’da sezon açılışı 10 gün ertelendi

İHA

Kayakseverler için üzücü haber, sezon açılışı ertelendi Kartalkaya’da sezon açılışı 10 gün ertelendi

Türkiye’nin en önemli kış turizmi merkezlerinden Kartalkaya’da, kar yağışının beklenen seviyede olmaması sebebiyle sezon açılışı 25 Aralık tarihine ertelendi.
Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezlerinden olan ve kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi’nde, sezon hazırlıkları tamamlandı. Kayak sezonunda kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu ve 50 kilometre uzunluğundaki 25 pistiyle kayakseverlerin en çok tercih ettikleri merkezlerden birisi olan Kartalkaya’da, bugün sezon açılışı kar yağışının beklenen seviyede olmaması nedeniyle ertelendi. Geçtiğimiz hafta itibariyle aralıklarla etkili olan kar yağışının kısa sürmesi ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olması yeterli seviyede kar birikmesini engelledi.

“Kar yapma makineleri de işe yaramıyor”
Türkiye Otelciler Federasyonu Batı Karadeniz Bölge Temsilcisi Halit Ergül, Kartalkaya’da her türlü hazırlıklarımızı yaptık. Bizim hedefimiz 15 Aralık’ta açmaktı. Normalde misafir kabulüne başlayacaktık. İlk başlarda kar yağışı veriyordu, ayın 15’inde kayak başlayacak gibiydi. Şuanda çok az bir kar yağdı. Hatta o da eridi. Karda çok büyük sıkıntı var. Artık ayın 25’ine doğru sezonu düşünüyoruz. Kar yapma makineleri de işe yaramıyor. Kar yapma makinelerinin çalışması için rutubetin olmaması ve eksi 5 derecenin altında olması lazım. O ısı da elde edilemiyor. Kayak olmayınca misafirler de gelmez. Onların da hepsi rezervasyonlarını ileriki tarihlere erteliyor. Kar yağmazsa yılbaşı sonrasını düşünmek bile istemiyoruz. Bir şekilde açacağız ama kısmetimizde ne varsa onu göreceğiz” dedi.

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