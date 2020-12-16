Bolu'da vatandaşlardan polise çiçek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bolu'da vatandaşlardan polise çiçek

DHA

Bolu'da vatandaşlardan polise çiçek


Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)BOLU'da, bir araya gelen bir grup vatandaş, pandemi günlerinde zorlu çalışma şartları ve maske cezaları sırasında sık sık mukavemet gösterilen polisleri karakolda ziyaret edip, çiçek takdim etti. 
Kentte vatandaşlar, polise mukavemet edenlere tepki göstermek ve polise desteklerini bildirmek amacıyla Bolu Emniyet Müdürlüğü Bahçelievler Polis Merkezi'ni ziyaret etti. Grup adına Mahmut Alan, çiçeği Polis Merkezi Amiri Başkomiser Etem Çakır'a verdi. Polis merkezinin bahçesinde, maske ve sosyal mesafe kuralları gözetilerek gerçekleştirilen ziyarette Mahmut Alan, "Polisler bizim göz bebeğimiz. Böyle ölümcül bir hastalıkla mücadele hem sağlıkçılarımız hem polislerimiz ağır koşullarda görev yapıyorlar. Mesela bir olay yaşanıyor ve polisimiz hastalık demeden müdahale ediyor. Son zamanlarda polisimize çok kötü davranışlar sergilendiğini görüyoruz. "Yok seni sürdürürüm. Yok seninle görüşeceğiz. Eniştemi arıyorum" gibi görüntülere çok tepkiliyiz. Türk milleti olarak polisimizin yanındayız. İyi ki varsınız. Bu kötü örnekleri biz kabul etmiyoruz" dedi.
Başkomiser Etem Çakır ise, "Bize verdiğiniz destekler için gerçekten çok teşekkür ederiz. Bizler halkın huzurunu korumak için 24 saat hizmeti aşk ve şevkle yapıyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz." diye konuştu.
DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2020-12-16 14:45:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bolu Dağı'nda yağmur ve sis ulaşımı etkiledi
YEREL HABERLER Bolu Dağı'nda yağmur ve sis ulaşımı etkiledi
Bolu Dağı’nda sis görüş mesafesini 10 metre düşürdü
YEREL HABERLER Bolu Dağı’nda sis görüş mesafesini 10 metre düşürdü
Kartalkaya'da kar yetersiz kaldı, sezon açılamadı
YEREL HABERLER Kartalkaya'da kar yetersiz kaldı, sezon açılamadı
Kayakseverler için üzücü haber, sezon açılışı ertelendi Kartalkaya’da sezon açılışı 10 gün ertelendi
YEREL HABERLER Kayakseverler için üzücü haber, sezon açılışı ...
Bolu’da, 15 liradan satılan hamsi kuyruk oluşturdu Hamsi alabilmek için birbirleriyle yarıştılar
YEREL HABERLER Bolu’da, 15 liradan satılan hamsi kuyruk ...
AK Parti İl Başkanı Doğanay, yayla evleri için Cumhurbaşkanından yardım istedi
YEREL HABERLER AK Parti İl Başkanı Doğanay, yayla evleri için ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X