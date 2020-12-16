Bolu'da vatandaşlardan polise çiçek



Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)BOLU'da, bir araya gelen bir grup vatandaş, pandemi günlerinde zorlu çalışma şartları ve maske cezaları sırasında sık sık mukavemet gösterilen polisleri karakolda ziyaret edip, çiçek takdim etti.

Kentte vatandaşlar, polise mukavemet edenlere tepki göstermek ve polise desteklerini bildirmek amacıyla Bolu Emniyet Müdürlüğü Bahçelievler Polis Merkezi'ni ziyaret etti. Grup adına Mahmut Alan, çiçeği Polis Merkezi Amiri Başkomiser Etem Çakır'a verdi. Polis merkezinin bahçesinde, maske ve sosyal mesafe kuralları gözetilerek gerçekleştirilen ziyarette Mahmut Alan, "Polisler bizim göz bebeğimiz. Böyle ölümcül bir hastalıkla mücadele hem sağlıkçılarımız hem polislerimiz ağır koşullarda görev yapıyorlar. Mesela bir olay yaşanıyor ve polisimiz hastalık demeden müdahale ediyor. Son zamanlarda polisimize çok kötü davranışlar sergilendiğini görüyoruz. "Yok seni sürdürürüm. Yok seninle görüşeceğiz. Eniştemi arıyorum" gibi görüntülere çok tepkiliyiz. Türk milleti olarak polisimizin yanındayız. İyi ki varsınız. Bu kötü örnekleri biz kabul etmiyoruz" dedi.

Başkomiser Etem Çakır ise, "Bize verdiğiniz destekler için gerçekten çok teşekkür ederiz. Bizler halkın huzurunu korumak için 24 saat hizmeti aşk ve şevkle yapıyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz." diye konuştu.

DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2020-12-16 14:45:42



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