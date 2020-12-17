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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çalınan otomobili, polis 1 günde buldu

DHA

Çalınan otomobili, polis 1 günde buldu


Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, evinin önüne çalışır vaziyette bıraktığı otomobili çalınan Süleyman Özer, 1 gün sonra hırsızları yakalayıp aracını teslim eden polislere teşekkür etti. Yakalanan 2 şüpheli ise, adliyeye sevk edildi.
Olay, dün Sümer Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Süleyman Özer, otomobilini çalışır vaziyette evinin önünde bırakarak evine çıktı. Özer, işini bitirdikten sonra aşağı indiğinde aracının bıraktığı yerde olmadığını gördü. Otomobilin çalındığını fark eden Özer durumu polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Otomobilin, 2 kişi tarafından çalınarak Karabük istikametine doğru gittiği tespit edildi. Çalışmalarını Karabük'te yoğunlaştıran ekipler, otomobilin yerini belirleyerek düzenledikleri operasyonla S.D. (22) ve E.K.'yi (25) gözaltına alarak Bolu'ya getirdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.D.'nin 35, E.K.'nin ise 20 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
Aracın sahibi Süleyman Özer, bulunan otomobilin teslimi için emniyet müdürlüğüne çağrıldı. Aracını teslim alan Süleyman Özer, büyük mutluluk yaşadığını ifade ederek, "Dün saat 15.00 ile 18.00 arasında bir saatte aracım çalındı. Evimin önüne park etmiştim. Oradan almışlar. Kapıları açıktı ve anahtar da üzerindeydi. Eve çıkıp geri inecektim. Onun için bırakmıştım. Evin önünde bir şey olmaz diye düşündüm. Anahtar üstündeydi. Arabaya çabuk kavuştuk. Zaten çabuk bulunamasaydı gitmişti. Teşekkür ederim emniyete. Hemen karakola bildirmiştim. Zaten kısa zamanda bulunduğu haberi geldi. Çok ilgilendiler. Çok teşekkür ederim. Allah bin kere razı olsun" dedi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2020-12-17 15:56:52

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