Türbeye Fransız tarzı tente takılmasına tepki (2)

Kuzey ve güneyde sağanak, doğuda kar var

'Sizce kim bu bebek?'

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TENTE SÖKÜLDÜ

Bolu'nun Göynük ilçesinde Fatih Sultan Mehmet'in hocası Akşemseddin Hazretleri Türbesi'nde bulunan Fransız usulü tente söküldü. Belediye ekipleri tarafından sökülen tentenin yerine, Anıtlar Kurulu ile temasa geçilerek usulüne uygun ahşap bir koruyucu yapılacağı öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Göynük Murat KÜÇÜK

2020-12-17 16:27:00



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