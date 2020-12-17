Akşemseddin Türbesi’nde tepki çeken Fransız tipi tente kaldırıldı

Bolu’nun Göynük ilçesindeki Akşeseddin Türbesi girişinde bulunan Fransız tipi tente gelen tepkiler üzerine kaldırıldı.

Bolu’nun Göynük ilçesinde bulunan ve Fatih Sultan Mehmet’in hocası olarak bilinen Akşemseddin Türbesi girişine yağmurlu havalarda ziyaretçilerin ayakkabılarının ıslanmaması için 2012 yılında Fransız tipi tente yapıldı. Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında türbe girişinde görülen tente sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Gelen tepkiler üzerine Göynük Belediye Başkanı ve Akşemseddin Hazretleri Vakfı Başkanı Ahmet Çankaya, tentenin kaldırılması talimatını verdi. Türbeye giden belediye yetkililer Fransız tipi tenteyi bulunduğu yerden söktü. Sökülen Fransız tipi tentenin yerine Anıtlar Kurulu ile görüşülerek usulüne uygun ahşap bir koruyucu yapılması planlanıyor.

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