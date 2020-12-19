Kartalkaya'da oteller sezona hazırlanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kartalkaya'da oteller sezona hazırlanıyor

DHA

Kartalkaya'da oteller sezona hazırlanıyor


Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'nun kayak merkezi Kartalkaya'daki oteller, 25 Aralık'ta kayak sezonunu açmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Otel işletmecileri, 1 hafta içinde kar yağışı beklerken, kar makineleriyle de bölgedeki kar miktarını artırmaya çalışıyor.
Bolu'da 2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya'da bulunan oteller yeni sezon için hazırlıklarını tamamladı. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Kartalkaya'da 2 bin yatak kapasitesi bulunan 5 otel, toplam uzunluğu 70 kilometreyi bulan 25 pistte yenileme ve bakım çalışmalarını tamamladı. Bazı oteller yatak kapasitesini artırırken, bazıları da otellerin iç donanımını yeniledi. Pistlerde bulunan otomatik sistemli telesiyejlerin de bakım ve onarımları yapıldı. Ayrıca oteller pandemi süreci kapsamında da tedbirlerini aldı. Kartalkaya'da bulunan 5 otel, sezonu 25 Aralık'ta açmaya hazırlanıyor.
KAR KALINLIĞI 50 SANTİMETRE
Kartalkaya'da kar makinelerinin takviyesiyle kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Sezonun başlamasıyla birlikte beklenen kar yağışlarıyla kar kalınlığının daha da artması bekleniyor. Sezon açılmadan rezervasyon almaya başlayan otellerin şimdiden odalarının yüzde 50'sini rezerve ettiği öğrenildi.
SEZON AÇILIŞI CUMA GÜNÜ 
Kartalkaya'da bulunan 2 otelin genel müdürü olan Yusuf Avcı, çok iyi bir kayak sezonu geçirmeyi beklediklerini ifade ederek, "Bu yıl kar biraz geç geldi ama sonunun güzel olacağına inanıyoruz. Malum pandemi dönemi yaşıyoruz. Bu dönemde buradaki otelimizin içindeki önlemlerimiz en üst seviyede ve güvenilir turizm sertifikalı durumda. Dolayısıyla pistlerde de aynı önlemleri geçerli kıldık. Telesiyejlere 2 kişi, diğer mekanik tesislere 1'er kişi olarak bindireceğiz. Pistlerde bizim yapay karlama makinelerimiz ile birlikte 50 santimetre kar var. Önümüzdeki hafta 25'inde açıyoruz. Yaklaşık 56 tane pistimiz açık olacak. Zaten onunla birlikte doğal kar da bekleniyor. Ama biz onu beklemeden, kayak severlerin bize yoğun talebi ve isteği doğrultusunda sezonu açacağız. Özellikle yurt dışından yoğun bir istek var. Biz de bu pistlerimizi hazır hale getirmek için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.
3 kar jeti, 55 tane de sabit kar makinesinin de takviyesiyle şu anda pistlerde 50 santimetre kar olduğunu belirten Avcı, "3 tane kar jetimiz var. 1 kar jeti saatte 110120 metreküp kar yapıyor. 55 tane de sabit kar makinemiz var. Önümüzdeki cuma gününe kadar kayak yapılabilir seviyeye getireceğiz" diye konuştu.
YURT DIŞI YERİNE KARTALKAYA TERCİH EDİLECEK
Pandemi sebebiyle hem yurt dışına giden Türk tatilcilerin hem de Rusya ve Ukrayna gibi ülkelerdeki kayakseverlerin Kartalkaya'yı tercih edeceğini belirten Yusuf Avcı, "Pandemi nedeniyle yurt dışına gitmeyen Türkiye'deki kayak severler için bir tercih sebebi, hem de yurt dışında diğer Avrupa uçuşu olmayan Rusya, Ukrayna gibi diğer ülkeler Türkiye'yi tercih ediyorlar. Bu da bizim için büyük avantaj. Özellikle bunu rezervasyonlarda görüyoruz. Kar yağsa inanıyorum ki tüm kayak merkezleri güzel bir sezon geçirecektir. Bunu şimdiden de görüyoruz. Yabancıların ciddi anlamda Türkiye'yi tercih edeceğini, bu önümüzdeki yıllarda bunun ciddi meyvesini alacağız" dedi.
REZERVASYONLAR YÜZDE 50'Yİ AŞTI 
Yusuf Avcı, sezon öncesi rezervasyon almaya başladıklarını ve şimdiden rezervasyonların yüzde 50'yi bulduğunu söyleyerek, şöyle konuştu: 
"Yoğun bir rezervasyon var. Ciddi bir talep var. Bu son alınan birtakım yasaklar ve kısıtlamalar nedeniyle insanların kafası karışıyor. Ancak pistler açık. Hafta sonu sokağa çıkma yasakları belli zaten. Bizim buradaki otelin giriş çıkışları etkilenmiyor. Bir de konaklama seyahat belgesiyle insanlar bunu gösterip dışarıya rahatça çıkabilir. Bundan dolayı otel olarak biz bu kısıtlamalardan etkilenmiyoruz. Şu anda ciddi anlamda yüzde 50'yi aşmış durumdayız rezervasyonlarda. İnşallah önümüzdeki hafta oteli açtığımızda bunun da üzerine çıkacağımızı umut ediyoruz."DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2020-12-19 08:20:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vinç yüklü TIR, alt geçitte sıkıştı
YEREL HABERLER Vinç yüklü TIR, alt geçitte sıkıştı
Bolu’da alt geçide sıkışan tır lastiklerinin havası indirilerek kurtarıldı 4.3 metrelik alt geçitten geçmeye çalışan iş makinesi yüklü tır sıkıştı
YEREL HABERLER Bolu’da alt geçide sıkışan tır lastiklerinin havası ...
Bolu Karadere Suları’na kavuşmak için gün sayıyor Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: “Yaz ayı ortalarında Karadere sularını şehre vermeye başlayabileceğiz”
YEREL HABERLER Bolu Karadere Suları’na kavuşmak için gün ...
Bolu’da Türk Fındığı tohumu ekimleri devam ediyor
YEREL HABERLER Bolu’da Türk Fındığı tohumu ekimleri devam ediyor
Maske takmamak ve sigara içmeye devam etmek için direndi
YEREL HABERLER Maske takmamak ve sigara içmeye devam etmek için ...
Karakolda maske takmamak için dakikalarca polise direnen kadın ekiplere zor anlar yaşattı Bolu’da ağabeyi gözaltına alınan kadınla polis ekipleri arasında maske tartışması
YEREL HABERLER Karakolda maske takmamak için dakikalarca polise ...
Akşemseddin Türbesi’nde tepki çeken Fransız tipi tente kaldırıldı
YEREL HABERLER Akşemseddin Türbesi’nde tepki çeken Fransız tipi ...
Türbeye Fransız tarzı tente takılmasına tepki (2)
YEREL HABERLER Türbeye Fransız tarzı tente takılmasına tepki (2)
Çalınan otomobili, polis 1 günde buldu
YEREL HABERLER Çalınan otomobili, polis 1 günde buldu
Uluslararası Köroğlu Park, 400 gün sonra millet bahçesi olacak Bolu Millet Bahçesi 28 milyon 223 bin liraya tamamlanacak
YEREL HABERLER Uluslararası Köroğlu Park, 400 gün sonra millet ...
Bolu’dan otomobil çalan 2 kişi Karabük'te yakalandı Çalıntı otomobil sahibine teslim edildi
YEREL HABERLER Bolu’dan otomobil çalan 2 kişi Karabük'te ...
Bolu’da arıza sebebiyle 6 mahalleye su verilmeyecek
YEREL HABERLER Bolu’da arıza sebebiyle 6 mahalleye su verilmeyecek
Türbeye Fransız tarzı tente takılmasına tepki
YEREL HABERLER Türbeye Fransız tarzı tente takılmasına tepki

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X