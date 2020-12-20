Bolu Dağı Tüneli tarihinin en sakin günlerini yaşıyor Bolu Dağı'ndaki sakinlik havadan görüntülendi

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Türkiye’nin en önemli karayolu geçiş güzergahı olan TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli hafta sonu getirilen sokağa çıkma yasaklarıyla tarihinin en sakin günlerini yaşıyor.

Türkiye’nin en önemli karayolu geçiş güzergahı olan ve İstanbul ile Ankara’yı birbirine bağlayan TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli kesimi, korona virüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma yasaklarıyla tarihinin en sakin günlerini yaşıyor.

Sadece izin belgesi bulunan kargo, akaryakıt tankerleri ve büyük tonajlı araçların geçtiği güzergahta sakinlik hakim. Güzergahtaki araç yoğunluğunda sokağa çıkma kısıtlamasının Cuma günü saat 21.00 itibarıyla başlamasıyla büyük oranda düşüş yaşandı. Yoldaki boş görüntünün Pazartesi sabah 05.00'a kadar sürmesi bekleniyor.

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