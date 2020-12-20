Bolu polisi, kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması sürerken, Yıldırım Beyazıt Camisi avlusunda güvercin ve kedileri besledi.
İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını besledi. Büyük Cami Mahallesi'nde bulunan tarihi Yıldırım Beyazıt Camisi avlusunda güvercinlere yem veren ekipler, kedileri de mamayla besleyip, sevdi.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2020-12-20 15:53:05
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