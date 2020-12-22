Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde yoğun kar yağışı etkili olmaya başladı. Yol beyaza bürünürken, Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
Bolu Dağı'nda sabah saatlerinde başlayan yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Yoğun ve tipi şeklinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yol beyaza büründü. D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinin Bakacak, Seymenler ve Elmalık mevkilerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışının etkisini azaltması beklenirken, araçların yavaş yol almasına karşın ulaşımda aksaklık yaşanmadı.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2020-12-22 12:11:18
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