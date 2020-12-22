Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı (2)

KAR DURDU, ULAŞIM RAHATLADI
Bolu Dağı'nda etkili olan yoğun kar yağışı durdu. Kar yağışının durmasıyla birlikte yolda ulaşım rahatladı. Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmasıyla yoldaki beyaz örtü kaldırıldı.
DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2020-12-22 14:00:10
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