Kartalkaya'da pistlerde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı

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Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)BOLU'da, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde sezon açılışına sayılı günler kala, kar makinelerinin de takviyesiyle pistlerde kar kalınlığı, 1 metreyi buldu.

2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya'da 70 kilometreyi bulan 25 pistte sezon öncesi hazırlıklar sürüyor. 14 Aralık'taki sezon açılışı kar miktarının az olması nedeniyle 25 Aralık'a ertelenen merkezdeki pistler kayak yapılacak hale geldi. Sezon öncesi son hazırlıkların yapıldığı pistlerde kar kalınlığı, kar makinelerinin de takviyesiyle 1 metreyi buldu. Kar yağışları ve kayak merkezinde bulunan kar jetleri sayesinde pistlerdeki kar kalınlığının daha da artması bekleniyor.

DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2020-12-23 15:45:19



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