Bolu Dağı’nda kar yağışı ve sis etkili oluyor

Bolu’da, D100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı kesiminde başlayan hafif kar yağışı ve sis etkili oluyor.

Bolu’da, sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı, TEM Otoyolu Bolu Dağı kesimi ve D100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle sürücülerin zor anlar yaşamasını engellemek için karayolları ekipleri güzergahlarda tuzlama ve kar küreme çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Hafif sisin de etkili olduğu Bolu Dağı’nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları yönünde uyarılıyor.

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