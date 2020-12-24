Bolu Dağı geçişinde karla karışık yağmur



Murat KÜÇÜK/ BOLU (DHA)BOLU Dağı'nın D100 kara yolu geçişinde karla karışık yağmur etkili oldu. Yeşil alanlar, beyaz örtüyle kaplanırken, Karayolları ekipleri kar birikmemesi için yolda çalışma yapıyor.

Bolu Dağı'nda sabaha karşı başlayan kar yağışı, yerini karla karışık yağmura bıraktı. Kar yağışı nedeniyle yeşil alanlar beyaza büründü. D100 kara yolu Bolu Dağı geçişinin Bakacak, Seymenler ve Elmalık mevkilerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışının etkisini azaltması ve hafif yağmurla yolda kar ve buzlanma oluşmadı, ulaşımda aksama yaşanmadı.

DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2020-12-24 10:05:01



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