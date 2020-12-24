Bolu’da kent merkezine mevsimin ilk karı düştü

Meteoroloji'den iki bölgeye önemli uyarı! Sağanak ve kar

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Bolu’da, sabah saatlerinde başlayan ve etkili olan kar yağışıyla birlikte kent merkezi beyazlara büründü.

Bolu’da, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezinde etkili oldu. Yılın ilk karının düştüğü kent merkezinde bulunan yeşil alanlar dakikalar içinde beyaz örtüyle kaplandı. Güne kar yağışıyla uyanan vatandaşlar uzun süre araçlarında temizlik yaptıktan sonra yola çıkabildiler.

Kar yağışıyla birlikte belediye ekipleri sürücülerin ve vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için cadde ve sokaklarda temizlik çalışmasına başlattı.

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