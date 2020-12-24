Bolu kent merkezi beyaza büründü

Meteoroloji'den iki bölgeye önemli uyarı! Sağanak ve kar

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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, sabaha karşı etkili olan kar nedeniyle kent merkezinde yeşil alanlar beyaza büründü.

Bolu´da gece saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde kent merkezinde de etkili oldu. Kent merkezi, kısa süre içerisinde beyaz örtüyle kaplandı, seyirlik manzara oluştu. DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2020-12-24 10:47:41



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