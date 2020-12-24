Parkta yürüyen genç kızı bıçaklayan saldırgan yakalandı



Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU'da, parkta yürüyen M.C.´yi (24) bıçaklayan Zeki Kaya (23) polis tarafından yakalandı. Olay sırasında alkollü olduğu öğrenilen Kaya, genç kızı tanımadığını, ne yaptığını bilmediğini iddia etti.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında, Karaçayır Mahallesi'nde bulunan Karaçayır Parkı'nda meydana geldi. Parkta yürüyüş yapan M.C.'yi, yanına yaklaşan bir kişi, ekmek bıçağı ile bacağından ve ellerinden bıçakladı. Çevredekilerin genç kıza yardıma koştuğu sırada, saldırgan ekmek bıçağını olay yerine atıp, kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri M.C.'ye ilk müdahalede bulundu. Hayati tehlikesi bulunmayan genç kız, ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Bacak ve ellerinden yaralanan genç kız tedavisinin ardından taburcu oldu. Genç kız, ifadesinde saldırganı tanımadığını söyledi.

Olayın ardından Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ise, kaçan saldırganı, kimliğini belirleyip yakalamak için bölgedeki güvenlik ve mobese kameralarını incelemeye aldı. Parkın içinde kamera olmaması nedeniyle yakın çevredeki kameraları inceleyen ekipler, eşkal üzerinden saldırganın kimliğini tespit etti. Saldırgan Zeki Kaya dün gece saatlerinde evinde gözaltına alındı. Zeki Kaya'nın, emniyetteki sorgusunda genç kızı tanımadığını, alkollü olduğunu ve ne yaptığını bilmediğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan Zeki Kaya, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi. Zeki Kaya, adliyede gazetecilerin "Neden bıçakladınız?" sorusuna "Hatırlamıyorum", "Tanıyor muydunuz?" sorusuna da "Hayır, tanımıyorum" diye cevap verdi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2020-12-24 13:42:19



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