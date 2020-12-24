Bolu’da, genç kızı 3 yerinden bıçaklayan şahıs tutuklandı

Bolu’da, parkta yürüyen M.C. (24) isimli genç kızı 3 yerinden bıçaklayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Karaçayır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karaçayır Parkı’nda yürüyen M.C. isimli genç kız, arkasından gelen bir kişi tarafından bacakları ve ellerinin 3 farklı yerinden bıçaklandı. Kanlar içerisinde yerde kalan genç kız çevredekilerden yardım istedi. M.C.’nın yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar durumu 112 Sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı kız, tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

Gözaltına alınan Zeki K., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.