Parkta yürüyen genç kızı bıçaklayan saldırgan yakalandı (2)

TUTUKLANDI
Bolu'da parkta yürüyen genç kızı bıçakla yaralayan Zeki Kaya, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2020-12-24 16:52:22
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