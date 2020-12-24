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Bolu Belediyesi’nde CHP-İYİ Parti ittifakı çatlağı açıklaması “Bolu Belediye Başkanlık Sözcüsü Rasim Özdemir: “Sadece bir görüş ayrılığı var”

İHA

Bolu Belediyesi’nde CHP-İYİ Parti ittifakı çatlağı açıklaması “Bolu Belediye Başkanlık Sözcüsü Rasim Özdemir: “Sadece bir görüş ayrılığı var”

Bolu Belediyesi’nde CHPİYİ Parti ittifakında çatlak olduğu yönündeki söylentilere karşı Başkanlık Sözcüsü Rasim Özdemir, “Bizim ittifakla ipleri kopardığımız gibi bir şey söz konusu değildir. Sadece bir görüş ayrılığı vardır başkan yardımcılığı konusunda” dedi.
Bolu’da, 31 Mart seçimlerine CHPİYİ Parti ittifakı adayı olarak giren Cumhuriyet Halk Partili Tanju Özcan belediye başkanı seçildi. Belediye Başkanı seçilen Özcan, İYİ Parti’den meclis üyesi seçilen Mansur Şen’i imardan sorumlu belediye başkan yardımcısı olarak atadı. Bolu Belediyesi’nde 21 ay başkan yardımcısı olarak görev yapan Şen, geçtiğimiz gün görevinden istifa etti. Şen’in istifasının ardından Başkan Özcan, imardan sorumlu başkan yardımcılığı görevine İYİ Partili meclis üyesi Ahmet Yılmaz’ı getirmek istedi. İYİ Parti’nin Ahmet Yılmaz’ın başkan yardımcısı olmasına karşı gelinmesi üzerine Tanju Özcan başkan yardımcılığına CHP’li meclis üyesi Asuman Şentürk Tekin’i getirdi.

“Şehrin belediye başkanı Tanju Özcan’dır”
Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde İYİ Partili bir ismin kalmaması üzerine kamuoyunda CHP ve İYİ Parti ittifakında çatlak olduğu yönünde haberler çıktı. Kamuoyunda çıkan haberler üzerine açıklama yapan Bolu Belediye Başkanlık Sözcüsü Rasim Özdemir, “Bu şehrin belediye başkanı Sayın Tanju Özcan'dır. Tanju Özcan da kiminle çalışacağını belirtir. Uyumlu çalışabileceği kişilerle çalışmak istemesi en doğal hakkıdır. Kiminle Bolu'yu daha güzelleştireceğini en iyi başkanımız bilmektedir. O sebepten dolayı başkanımız İYİ Partili Ahmet Yılmaz üzerinde görüş belirtmiştir. Ahmet Yılmaz da İYİ Partilidir. Bir partinin kendi evlatlarını ayırt etmemesi lazım. Başkanımız da bu görüşünden dolayı Ahmet Yılmaz ağabeyimizle çalışmak istediğini belirtmiştir. Ancak İYİ Parti yönetimi buna olumlu yanıt vermemiştir. O sebepten dolayı da başkanımız Bolu Belediyesi'nde işlerin yürümesi adına belediye meclis üyemiz Asuman Şentürk Tekin'i belediye başkan yardımcısı olarak göreve başlatmıştır” dedi.
“İttifakla ipleri kopardığımız söz konusu değil”
İttifakla iplerin kopmadığını söyleyen Özdemir, "Bizim şu andaki duruşumuz ayrı. Bizim ittifakla ipleri kopardığımız gibi bir şey söz konusu değildir. Sadece bir görüş ayrılığı vardır başkan yardımcılığı konusunda. Siyasette her zaman görüş ve fikir ayrılıkları olabilir. Biz yine tekrardan kendileriyle bir araya gelip, şehir için ne önemli adımlar atılması gerekirse atılır. Önemli olan şehirdir, partiler değildir. Başkanımız siyasi kimliğini bir kenara koyduğunu söylemişti. Başkanımız partizanlık yapmamaktadır. Bugün böyledir, yarın görüşler değişir başka bir şey olur. Her iki taraf için de olumlu adımlar atılır ona göre karar verilir” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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