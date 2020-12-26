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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TFF 1. Lig: Boluspor: 0 - İstanbulspor: 2

İHA

TFF 1. Lig: Boluspor: 0 - İstanbulspor: 2

TFF 1. Lig. 16. haftasında Boluspor, sahasında İstanbulspor'a 20 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar
16. dakikada şık çalımlarla ceza sahası içine kadar giren Abazaj’ın sert şutunda top kaleci Mosquera’da kaldı.
23. dakikada Bekir Yılmaz’ın ceza sahası içine gönderdiği hava topuna yükselen Aykut’un şutu üst direkten az farkla auta çıktı.
36. dakikada Alican Özfesli’nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde kafayı vuran Tugay’ın şutu yan direkten oyuna alanına geri döndü.
44. dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Rroca, düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu. 01
73. dakikada ceza sahası içinde meşin yuvarlağı önünde bulan Eslem Öztürk’ün yerden şutunu kaleci Mosquera kurtardı.
83. dakikada sağ kanattan gelişen İstanbulspor atağında ceza sahası içine yerden gönderilen topta Levent Ayçiçek vuruşu ağlara gitti. 02

Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Yiğit Arslan xx, Hüsnü Emre Çelimli xx, Mehmet Akıncık xx
Boluspor: Mosquera xx, Kerim Alıcı xx, Oğuzhan Berber xx, Aykut Demir xx (Ali Keten dk. 45 xx), Burak Bekaroğlu xx (Burak Asan dk. 61 x), Tugay Kaçar xx, Bekir Yılmaz xx, Alican Özfesli xx (Mihajlovic dk. 81 ?), Melih Okutan xx, Gökhan Sazdağı xx (Hamza Gür dk. 81 ?), Marlinho xx (Poepon dk. 46 xx)
Yedekler: Yavuz Aygün, Muhammed Bayır, Fatih Özkan, Muhammed Gümüşkaya, Muhammet Arslantaş
Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer
İstanbulspor: Alperen Uysal xx, Wellington xx, Etoga xx, Melih Kabasakal xx, Ali Yaşar xx (Ali Dere dk. 80 ?), Onur Ergün xx, Mert Zeybek xx (Eslem Öztürk dk. 63 xx), Rroca xxx, İbrahim Yılmaz xx (Diouf dk. 77 xx), Levent Ayçiçek xxx, Abazaj xx (Enes Durmuş dk. 77 xx)
Yedekler: Alp Arda, Mehmet Yeşil, Berkay Görmez, Emrecan Uzunhan, Egehan Gök, Ebrar Cumur
Teknik Direktör: Orhan Çıkırıkçı
Goller: Rroca (dk. 44), Levent Ayçiçek (dk. 83) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Marlinho, Burak Bekaroğlu, Ali Keten (Boluspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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