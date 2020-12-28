Karantinasının bitmesine 1 gün kala dışarı çıkan adam yurda yerleştirildi

Bolu’da karantina süresinin bitmesine 1 gün kala dışarı çıkarak belediyeye giden Seyit Ahmet Koç (68), 14 gün daha karantinada kalması için yurda yerleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Belediyesi girişinde HES kodu sorgulaması yapan görevliler, Seyit Ahmet Koç’un (68) korona virüs temaslısı olduğu ve karantina süresinin bitmesine 1 gün kaldığını belirledi. Belediye görevlileri karantina kurallarını ihlal eden Koç’u güvenli bir alana alarak durumu polis ve 112 Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, HES kodu sorgulamasını yaptıkları Koç’a karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası uyguladı. Koç, sağlık ekipleri tarafından ambulansa bindirilerek 14 gün daha karantinada kalacağı yurda götürüldü.

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