Kartalkaya'da oteller tedbirlerle yılbaşına hazır



Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, kayak merkezi Kartalkaya'da yapay karlamayla 1 metre kar kalınlığının bulunduğu pistlerde tatilciler kayak keyfi yaşıyor. Yılbaşı tatili için pandemi süreciyle ilgili tüm tedbirlerin alındığı Kartalkaya'da iki oteli bulunan bir otel grubunun bölge müdürü Yusuf Avcı, "Yılbaşı dolayısıyla gelecek misafirlerimiz, şehrin yoğunluğundan, kalabalığından uzaklaşıp kafa dinleyebilecek. Gelecek misafirlerimiz burada hoş vakit geçirebilecek. Hem pistlerimizde kayak yapabilecek. Hem de içeride hoş vakit geçirerek" dedi.

Köroğlu Dağları zirvesindeki 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya kayak merkezinde 25 Aralık'ta açılan sezon sonrası kayakseverler kayak keyfi yaşıyor. Ankara ve İstanbul gibi iki metropol şehir arasında yer alan Kartalkaya'daki oteller tarafından kar makineleriyle pistlere yapay kar takviyesi yapıldı. Böylece pistlerde kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı. Yurt içi ve yurt dışından gelen tatilciler, Kartalkaya'nın uzun ve macera dolu pistlerinde kayak yaparak tatil keyfi yaşadı. Yılbaşı için de tercih edilen yerlerden biri olan Kartalkaya'daki oteller, Pandemi sürecinde yeni yıl için 4 günlük özel paket programlar hazırladı. Ayrıca otellerde, pandemi tedbirleri kapsamında restoran ve oturma alanlarının düzenlemeleri gerçekleştirilirken, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan güvenli turizm sertifikası alındı. Yılbaşı süsleriyle süslenen otellerin kapasitesi, restoran kapasitesine göre belirlenecek, ayrıca restoranda bir tatilcinin kullandığı yemek masası başka bir tatilci tarafından kullanılamayacak. Otellerde ayrıca yılbaşı gecesi uygulanacak olan yasak ve tedbirlere uyulacak.

YILBAŞI İÇİN TÜM TEDBİRLER ALINDI

Kartalkaya'da iki oteli bulunan bir otel grubunun bölge müdürü Yusuf Avcı, yeni yılda Pandemi süreciyle ilgili tüm tedbirleri aldıklarını ve tatilcilerin güven içinde tatil yapabileceklerini belirterek, "Yeni yıl hazırlıklarımızı en üst seviyede önce misafir sağlığı, personel sağlığı konusunda yaptık. Tüm tedbirlerimizi aldık. Güvenli Turizm Sertifikamızı aldık. Ayrıca otellerimiz bağımsız denetleme firmaları tarafından denetlendi. Dolayısıyla misafirlerimizin otele girdiği andan itibaren valizleri cihazlarla dezenfekte ediliyor. Misafirlerimizi dijital ateş ölçerle ateşlerini ölçüp, HES kodu sorgulayıp kabul ediyoruz. Bunu yanında misafirlerimizden otelin almış olduğu tüm kurallara ve tedbirlere uymak koşuluyla taahhütname alıyoruz. Yılbaşı için gelecek misafirlerimiz için, şehrin yoğunluğundan, kalabalığından uzaklaşıp kafa dinleyebilecek. Gelecek misafirlerimiz burada hoş vakit geçirebilecek. Hem pistlerimizde kayak yapabilecek. Hem de içeride hoş vakit geçirerek. Genelgede belirtilen kurallara uyacağız. Eğlence olmayacak. Misafirlerimiz burada olduğu sürece huzurlu ve hoş vakit geçirecek. Bunun önlemlerini aldık." dedi.

PİSTLERDE KAYAK KEYFİ

Yapay karlamayla pistlerin kayağa uygun olduğunu ve tatilcilerin kayak keyfi yaşadığını söyleyen Avcı, "Kartalkaya yılbaşında biraz karlı olacak. Bu da bizim için sevindirici. Kar az yağmış olsa da biz yapay karlamayla tüm pistlere yetecek şekilde her akşam kar yağdırıyoruz. Günlük taze kar yağdırıyoruz. Pistlerde kayakseverler, kayak keyfini çıkartıyor. Yılbaşında da bu şekilde misafirlerimiz de kayak keyfi yapacak diye düşünüyoruz." diye konuştu.

KAYAK, KORONAVİRÜS SÜRECİNDE GÜVENİLİR BİR SPOR

Yusuf Avcı, kayak sporunun mesafeli bir spor olduğunu ve koronavirüs anlamında güvenli olduğunu belirterek, "Kayak aslında bu koronavirüs sürecinde çok güvenli bir spor. Çünkü otellerde alınan tüm ürünler dezenfekte ediliyor. Tek kullanımlık ürünler var. Bone, çorap ve tek kullanımlık tulum veriyoruz. Kayakta zaten en yakın mesafe teleskilerin arasında 50 metre. Pistlerde zaten yan yana kayılamıyor. Mesafesi en uzak olan sporlardan birisi. Bunu kayak yapanlar çok iyi bilir. 2 kişi yakın mesafede kayamaz. Dolayısıyla çok korunaklı bir spor. Zaten maske ve kask var. Her türlü kayak giysileri ve ekipmanları giyilip kayılıyor. Onun için koronavirüsten herhangi bir etkilenecek durum söz konusu değil" dedi.

ASANSÖR DÜĞMELERİNE ÇUBUKLA BASILIYOR

Avcı, tedbirler kapsamında restoranlarda herkesin özel masası olduğunu ve asansör düğmelerine çubuklarla basıldığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Kapasite önergesine uyarak, herkesin kendine özel masası var. Yemek o kişiye özel masada veriliyor ve otel personeli tarafından servis yapılıyor. Misafirlerimizin açık büfede istediği yemekleri personelimiz servis ediyor. Otelde asansörlere bile çubukla biniyoruz. Düğmelere çubukla basılıyor. Yani hiçbir yerde temas yok. Aynı zamanda odalar da dezenfekte ediliyor. Bir tatilci çıktıktan hemen sonra oda başkasına verilmiyor. Biraz zaman geçtikten sonra yeni misafirimize sunuyoruz." DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2020-12-29 08:58:24



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