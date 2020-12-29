Üzerine yem silosu devrilen işçi öldü

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)BOLU'da, çalıştığı fabrikada üzerine yem silosu devrilen Murat Ergün, hayatını kaybetti.
Olay dün, Mengen´e bağlı Çubuk Köyü´nde meydana geldi. Bir yem fabrikasında kamyon şoförü olarak çalışan Murat Ergün, bir tavuk çiftliğinde yem silosuna yem bastığı sırada, ağırlığa dayanamayan silo üzerine devrildi. Yem silosunun altında kalan Murat Ergün olay yerinde hayatını kaybetti. Ergün'ün cenazesi Mengen İlçe Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2020-12-29 15:52:38
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