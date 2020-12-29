Bolu’da uzaktan eğitime katılamayan bin 724 öğrenciye tablet

Bolu’da maddi imkansızlıklar sebebiyle uzaktan eğitime katılamayan öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen bin 724 tabletin teslim töreni yapıldı.

Bolu’da, pandemi sürecinde maddi imkansızlıklar nedeniyle uzaktan eğitime katılamayan öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen tabletler Bolu Valisi Ahmet Ümit tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edildi. Valilik binasında gerçekleşen teslim törenine Bolu Valisi Ahmet Ümit, Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, İzzet Baysal Vakfı Genel Sekreteri Mustafa Yaman, Organize Sanayi Müdürü Mustafa Gülen ve STK temsilcileri katıldı.

Törende konuşan Bolu Valisi Ahmet Ümit, pandemi sürecinde çocukların eğitimde herkesin aynı imkanlara sahip olmadıklarını düşünerek destek vermek istediklerini vurguladı. Ümit, “13 Kasım’dan itibaren ilk, orta ve liselerde öğrencilerimiz uzaktan eğitime geçtiler. Uzaktan eğitime geçtikten itibaren tabi sisteminde getirdiği bir takım sıkıntılar oldu. Milli Eğitim müdürlüğümüzün yapmış olduğu çalışmalar neticesinde uzaktan eğitime geçildiğinden itibaren 2 bin 500 eğitim ve öğretime katılamadığı tespit edildi. Bunun üzerine bu öğrenciler araştırıldı, tespit edildi. Bu 2 bin 550 öğrencimizden 480 tanesinin kendi ihtiyaçlarının karşılayabilecek durumda olduğu tespit edildi. Geriye kalan 346 tanesinin de Bolu Belediyesinden tablet aldığı tespit edildi. Bunların dışında kalan bin 724 öğrencimizin ihtiyaçlarının karşılanması açısından harekete geçtik. 'Devlet Millet El Ele Eğitime Destek' platformu oluşturduk. Bunun neticesinde arkadaşlarımızla çalışma başlattık. Bugün sipariş ettiğimiz tabletlerin temsili olarak Milli Eğitim ile teslimi için burada bulunmaktayız” dedi.

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