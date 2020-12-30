Otomobilde parçalar halinde esrarla yakalandılar

MasterChef’te kim elendi, kim gitti?

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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da A.Z. (22) ve M.Y. (22), polisin durdurduğu otomobilde, parçalar halinde 26,11 gram esrar ile yakalandı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uygulama sırasında otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, 5 parça halinde 26,11 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi. Araçtaki A.Z. ve M.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2020-12-30 13:10:15



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