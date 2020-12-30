Bolu’da uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

MasterChef’te kim elendi, kim gitti?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bolu’da narkotik ekiplerinin şehir içi uygulamasında şüphe üzerine durdurdukları otomobilde 26 gram esrarla yakalanan 2 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu kullanımı ve satışını önlemeye yönelik uygulama yaptı. Yapılan uygulamada durdurulan bir otomobildeki 2 kişinin şüpheli hareketleri üzerine araçta aramaya yapıldı. Otomobilde yapılan aramalarda çeşitli yerlere gizlenmiş 5 paket halinde 26 gram esrar ele geçirilirken araçtaki A.Z. (22) ve M.Y (22) adlı iki kişi gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.