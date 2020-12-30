Bolu’nun içme suyunun karşılandığı barajda su seviyesi yüzde 21’e düştü Suların çekildiği Gölköy Barajı havadan görüntülendi

Bolu’nun içme suyunun karşılandığı Gölköy Baraj Göleti’nde yağışların mevsim normallerinin altında kalması nedeniyle su seviyesi yüzde 21 seviyesine düştü. Su seviyesinin düşmesiyle birlikte adacıkların oluştuğu Gölköy havadan görüntülendi.

Bolu’da, kent merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta bulunan ve 2000 yılından itibaren kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan 24 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip Gölköy Baraj’ında su seviyesi düştü. Yağışların mevsim normalleri altında seyretmesi nedeniyle su seviyesi yüzde 21 seviyelerine kadar düştü. Geçtiğimiz sene su seviyesi yüzde 33 olan Gölköy Barajı’nda seviyenin düşmesiyle birlikte göl içindeki adacıklar ortaya çıktı. Su seviyesinin düşmesiyle birlikte 4 milyon metreküp suyun kaldığı Gölköy Baraj Göleti’nde yağışların olmaması halinde 4 ay boyunca şehre verilebilecek.

Yeraltı kaynaklarının az da olsa beslemeye devam ettiği Gölköy Barajı’nda yağışların başlamasıyla birlikte su seviyesinin yeniden normal seviyesine gelmesi bekleniyor.

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