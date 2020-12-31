Bolu Vali Yardımcısı Çağlayan Kaya, FETÖ soruşturmasından açığa alındı

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)BOLU Vali Yardımcısı Çağlayan Kaya, yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından açığa alındı.
Bolu Vali Yardımcılığı görevine 28 Ağustos 2018 tarihinde atanan Çağlayan Kaya, yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında dün açığa alındı. İçişleri Bakanlığı´nın talimatıyla açığa alınan Kaya hakkında gözaltı kararının bulunmadığı bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2020-12-31 14:50:22
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