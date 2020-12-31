Bolu'da, 375 litre sahte içki ele geçirildi

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Murat KÜÇÜK/GÖYNÜK (Bolu), (DHA)BOLU'nun Göynük ilçesinde jandarmanın bir depoda yaptığı aramada yılbaşında piyasaya sürülmek istenen 375 litre sahte içki ele geçirildi.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Göynük ilçesinde sahte içkilerin piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı. İlçedeki bir depoda arama yapan ekipler, 375 litre sahte içki ele geçirdi. Depo sahibinin ruhsatı olmamasına rağmen sahte içkilerin bir kısmını da önceden sattığı belirlendi. İsmi açıklanmayan depo sahibi gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2020-12-31 15:38:44



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