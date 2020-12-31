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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bolu’nun turizm merkezleri 1 milyon 247 bin kişiyi ağırladı

İHA

Bolu’nun turizm merkezleri 1 milyon 247 bin kişiyi ağırladı

Bolu’nun önemli turizm merkezleri olan tabiat ve milli parklar pandemi sürecini de kapsayan 1 yıllık süreçte 1 milyon 247 bin 266 kişiyi ağırladı.
Bolu'nun gözde turizm merkezleri olan Abant ve Gölcük Tabiat Parkları, Yedigöller Milli Parkı ve il genelindeki turistik merkezler pandemi sürecini de kapsayan 12 aylık süreçte tatilci akınına uğradı. Doğa turizmi tutkunları ve tatillerini yeşillikler içerisinde geçirmek isteyenlerin yıl boyunca uğrak yeri olan Bolu'ya, 2019 yılı içince 1 milyon 247 bin 266 tatilci geldi. Bolu'ya 13 kilometre uzaklıkta olan ve içerisindeki gölün çevresinde çam, göknar, kayın, gürgen ve karışık türde ağaç türlerini barındıran Gölcük Tabiat Parkı 368 bin 342 kişi kişiyi misafir etti. Gölcük Tabiat Parkı'na gelen ziyaretçiler, göl çevresinde yürüyerek ve bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek keyifli anlar yaşadılar.
Kente 34 kilometre uzaklıkta olan ve tatilcilerin yılın 4 mevsimi ziyaret ettikleri Abant Tabiat Parkı'nda da, yıl boyunca insan seli yaşandı. Doluluk oranının yüzde yüze ulaştığı Abant Tabiat Parkı’na 679 bin 936 kişi geldi. Tatillerini doğayla iç içe kamp yaparak geçirmek isteyen tatilciler, Bolu şehir merkezine 42 kilometre uzaklıkta olan Yedigöller Milli Parkı'nı tercih etti. Yedigöller Milli Parkı 179 bin 320 ziyaretçiyi ağırladı.
Ayrıca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından tabiat parkı olarak ilan edilen Sünnet Gölü, Sülüklü Göl, Karagöl ve Göksu tabiat parklarını toplam 19 bin 668 kişiyi misafir etti.

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