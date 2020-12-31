2020'de Bolu ziyaretçi akınına uğradı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'nun önemli turizm merkezlerinden Abant ve Gölcük tabiat parkları ile Yedigöller Milli Parkı, 2020 yılında 1 milyon 247 bin 266 kişi tarafından ziyaret edildi.
Bolu´nun doğal güzellikleriyle bilinen turizm merkezleri Abant ve Gölcük tabiat parkları ile Yedigöller Milli Parkı, pandemi sürecinde de ilgi gördü. Bölge, Ankara ile İstanbul başta olmak üzere Türkiye´nin her yerinden gelen doğa severlerin uğrak noktası oldu. Alternatif tatil yapmak isteyenlerin tercihinden dolayı Bolu, son 1 yılda 1 milyon 247 bin 266 kişi tarafından ziyaret edildi. Yüzde 65´i ormanla kaplı bölge, özellikle şehrin kalabalığından kaçmak isteyen günübirlik tatilciler tarafından tercih edildi.
Kentte en çok ziyaret edilen bölgeler arasında; 679 bin 936 ile Abant Tabiat Parkı oldu. 368 bin 342 ziyaretçiyle Gölcük Tabiat Parkı 2´ci sırada yer aldı. Yedigöller Milli Parkı'nı 179 bin 320 kişi, Sünnet Gölü, Sülüklü Göl, Karagöl ve Göksu tabiat parklarını da toplam 19 bin 668 kişi ziyaret etti. DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2020-12-31 16:58:38
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