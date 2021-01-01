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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeni yıla maskelerini pencerelerden atarak girdiler

İHA

Yeni yıla maskelerini pencerelerden atarak girdiler

Bolu’da, korona virüs salgınının yaşanmadığı ve maske takılmadığı bir yıl dileyen apartman sakinleri, 2021’e maskelerini pencerelerinden aşağı atarak girdiler.
Bolu’da, korona virüs salgınıyla geçen 2020 yılını geride bırakan vatandaşlar, yeni yıla maskesiz korona virüs salgınının yaşanmadığı bir yıl temennisinde bulunarak girdiler. Tabaklar Mahallesi Şenel Sokak'ta bulunan Candaş Apartmanı sakinleri, yeni yılı hep birlikte yaptıkları organizasyonla karşıladı. Korona virüs salgını olmayan ve maske takılmayan bir yıl dileyen apartman sakinleri, 2021’e dakikalar kala maskelerini takarak evlerinin pencerelerine çıktılar. Yeni yıla hep birlikte 3’ten geriye sayarak giren vatandaşlar maskelerini de çıkararak aşağı attılar. 2021’e maskesiz giren Candaş aparmanı sakinleri maskesiz bir yıl temennisinde bulundular.

“İnşallah 2021 yılında maskelerimizi çıkaracağız”
Büyük çoğunluğunun 65 yaş ve üstü kişilerden oluştuğu Candaş apartmanında yeni yıl organizasyonunu düzenleyen üniversite öğrencisi Furkan Çidem, “2020 yılını çok kötü geçirdik. 2021’e girerken Türkiye’nin verdiği korona virüs mücadelesinin bitmesi için bir temenni olarak camlardan maskelerimizi atmak istedik. Apartman olarak böyle bir temennide bulunduk. Umarım 2021 yılını sağlıklı, mutlu, koronasız bir şekilde geçiririz. Apartmanımızdaki insanlar yaşlı ve hep bir korku halindeler. Hem onlara bir moral olsun hem de etrafımızdan görenler de destek olur diye böyle bir şey yapalım dedik. Onlar da gayet mutlu oldular. Sevindiler. İnşallah 2021 yılında maskelerimizi çıkaracağız” dedi.

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