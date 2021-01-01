Bakan Karaismailoğlu yeni yıla Bolu Dağı Tüneli'nde, Karayolları işçileriyle girdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Karaismailoğlu yeni yıla Bolu Dağı Tüneli'nde, Karayolları işçileriyle girdi

DHA

Bakan Karaismailoğlu yeni yıla Bolu Dağı Tüneli'nde, Karayolları işçileriyle girdi


Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yeni yıla Bolu Dağı'nda görevli Karayolları işçileriyle birlikte girdi. Karaismailoğlu, "Yaptığımız projeler ülkemize 100 yıllar boyu hizmet edecek büyük nitelikli projeleri, dünyanın en nitelikli en güvenilir projeleri ve dünyanın en güvenli, en kaliteli işlerini yapıyoruz. Bunlar artarak devam edecek. Biz artık 2030'ların, 2053'lerin, 2071'lerin planlarını yapıyoruz" dedi. 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni yıla sayılı saatler kala Ankara ve Bolu arasında bulunan Karayolları Genel Müdürlüğü Cankurtaran Bakım İşletme Şefliğini ziyaret etti. Burada işçilerle bir araya gelen Karaismailoğlu, daha sonra Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişine geldi. Bakan Karaismailoğlu'nu burada Bolu Valisi Ahmet Ümit ve protokol üyeleri ile Karayolları çalışanları karşıladı. Karaismailoğlu, Bolu Dağı Tüneli Komuta Kontrol Merkezi'nde tünel işletme şefi Murteza Beşiroğlu'ndan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, "Bu akşam Bolu'da kar yok. Trafikte de sıkıntı yok. Arkadaşlarımız yine de nöbetteler. Yolları açık tutuyorlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Ülkemizin her noktasında çalışan on binlerce, yüz binlerce arkadaşımızla emek veriyoruz. Yeni yılı biz de görev başında karşılıyoruz. Onlar büyük azimle çalışıyorlar. Onlara minnettarız." dedi.
2020 yılının dünya için çok farklı bir yıl olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, "Kovid-19 süreciyle birlikte bütün ayarların bozulduğu bir hayat geçirdik. İnşallah 2021'de bu sıkıntıları bertaraf ederek, daha rahat, huzurlu ve konforlu, eski alışkanlığımıza döndüğümüz bir yıl olmasını temenni ediyoruz. Bu sıkıntılı süreçte bütün dünya bir salgınla mücadele ederken, maske savaşları yaparken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak biz farklı bir modda çalıştık. Bütün tedbirlerimizi aldık. Bütün şantiyelerimizi dizayn ederek yatırımlarımıza hızla devam ettik. Yatırımlarımız artarak devam etti. Sırf bu kovid sürecinde bile biz mart ile ekim ayları arasında yaklaşık 7 milyar dolarlık yatırım yaptık. Bunlar bizim geleceğimizi planlayan ülkemizin geleceğine hizmet eden projeler. Adeta önümüzdeki 100 yılı 200 yılı planlayan bir modda çalışıyoruz. Bu yaptığımız projeler ülkemize 100 yıllar boyu hizmet edecek büyük nitelikli projeler. Dünyanın en nitelikli en güvenilir projeleri. Dünyanın en güvenli en kaliteli işlerini yapıyoruz. Bunlar artarak devam edecek. Biz artık 2030'ların, 2053'lerin, 2071'lerin planlarını yapıyoruz." diye konuştu. 
Bakan Karaismailoğlu, 2020 yılında çok önemli çalışmalar yaptıklarını, bu çalışmaların 2021 yılında artarak devam edeceğini ifade ederek, şöyle konuştu: 
"Bu yıl içerisinde çok önemli çalışmalar yaptık. Yaptığımız işler dünyanın en kaliteli otoyolları. Otoyollarımızdaki tüneller dünyanın en büyük, en geniş ve en güvenli otoyol tünelleri. Onlarca projeyi bir bir vatandaşımızın hizmetine kattık. Ulaştırma ve Altyapı projeleri akarsu gibidir. Gittikleri yere canlılık ve hareketlilik getirir. Ekonomi ve istihdama çok önemli katkılar yapar. 2021 yılı da projelerimizin artarak devam ettiği bir yıl olacak."  DHA-Politika Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-01-01 01:15:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yeni yıla maskelerini pencerelerden atarak girdiler
YEREL HABERLER Yeni yıla maskelerini pencerelerden atarak girdiler
2020'de Bolu ziyaretçi akınına uğradı
YEREL HABERLER 2020'de Bolu ziyaretçi akınına uğradı
Bolu’nun turizm merkezleri 1 milyon 247 bin kişiyi ağırladı
YEREL HABERLER Bolu’nun turizm merkezleri 1 milyon 247 bin kişiyi ...
Bolu'da, 375 litre sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Bolu'da, 375 litre sahte içki ele geçirildi
Kargo araçlarında cinsel güç artırıcı hap ile kaçak tütün ele geçirildi
YEREL HABERLER Kargo araçlarında cinsel güç artırıcı hap ile kaçak ...
Bolu’da Vali Yardımcısı FETÖ’den açığa alındı
YEREL HABERLER Bolu’da Vali Yardımcısı FETÖ’den açığa alındı
Bolu’da kaçak ürünlerle dolu kargo araçları jandarmaya yakalandı Araçlarda yapılan aramada çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi
YEREL HABERLER Bolu’da kaçak ürünlerle dolu kargo araçları ...
Bolu’da 375 litre sahte alkollü içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Bolu’da 375 litre sahte alkollü içki ele geçirildi
Bolu Vali Yardımcısı Çağlayan Kaya, FETÖ soruşturmasından açığa alındı
YEREL HABERLER Bolu Vali Yardımcısı Çağlayan Kaya, FETÖ ...
Sağlık personeliyle tartışıp kuru sıkı tabancayla ambulansa ateş açtı
YEREL HABERLER Sağlık personeliyle tartışıp kuru sıkı tabancayla ...
Bolu’da, 112 Acil Sağlık ekibine kurusıkı tabancalı saldırı
YEREL HABERLER Bolu’da, 112 Acil Sağlık ekibine kurusıkı tabancalı ...
Bolu’nun içme suyunun karşılandığı barajda su seviyesi yüzde 21’e düştü Suların çekildiği Gölköy Barajı havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Bolu’nun içme suyunun karşılandığı barajda su ...
Otomobilde parçalar halinde esrarla yakalandılar
YEREL HABERLER Otomobilde parçalar halinde esrarla yakalandılar
Bolu’da uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Bolu’da uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi gözaltına ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X