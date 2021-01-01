Bakan Karaismailoğlu yeni yıla Bolu Dağı Tüneli'nde, Karayolları işçileriyle girdi



Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yeni yıla Bolu Dağı'nda görevli Karayolları işçileriyle birlikte girdi. Karaismailoğlu, "Yaptığımız projeler ülkemize 100 yıllar boyu hizmet edecek büyük nitelikli projeleri, dünyanın en nitelikli en güvenilir projeleri ve dünyanın en güvenli, en kaliteli işlerini yapıyoruz. Bunlar artarak devam edecek. Biz artık 2030'ların, 2053'lerin, 2071'lerin planlarını yapıyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni yıla sayılı saatler kala Ankara ve Bolu arasında bulunan Karayolları Genel Müdürlüğü Cankurtaran Bakım İşletme Şefliğini ziyaret etti. Burada işçilerle bir araya gelen Karaismailoğlu, daha sonra Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişine geldi. Bakan Karaismailoğlu'nu burada Bolu Valisi Ahmet Ümit ve protokol üyeleri ile Karayolları çalışanları karşıladı. Karaismailoğlu, Bolu Dağı Tüneli Komuta Kontrol Merkezi'nde tünel işletme şefi Murteza Beşiroğlu'ndan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, "Bu akşam Bolu'da kar yok. Trafikte de sıkıntı yok. Arkadaşlarımız yine de nöbetteler. Yolları açık tutuyorlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Ülkemizin her noktasında çalışan on binlerce, yüz binlerce arkadaşımızla emek veriyoruz. Yeni yılı biz de görev başında karşılıyoruz. Onlar büyük azimle çalışıyorlar. Onlara minnettarız." dedi.

2020 yılının dünya için çok farklı bir yıl olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, "Kovid-19 süreciyle birlikte bütün ayarların bozulduğu bir hayat geçirdik. İnşallah 2021'de bu sıkıntıları bertaraf ederek, daha rahat, huzurlu ve konforlu, eski alışkanlığımıza döndüğümüz bir yıl olmasını temenni ediyoruz. Bu sıkıntılı süreçte bütün dünya bir salgınla mücadele ederken, maske savaşları yaparken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak biz farklı bir modda çalıştık. Bütün tedbirlerimizi aldık. Bütün şantiyelerimizi dizayn ederek yatırımlarımıza hızla devam ettik. Yatırımlarımız artarak devam etti. Sırf bu kovid sürecinde bile biz mart ile ekim ayları arasında yaklaşık 7 milyar dolarlık yatırım yaptık. Bunlar bizim geleceğimizi planlayan ülkemizin geleceğine hizmet eden projeler. Adeta önümüzdeki 100 yılı 200 yılı planlayan bir modda çalışıyoruz. Bu yaptığımız projeler ülkemize 100 yıllar boyu hizmet edecek büyük nitelikli projeler. Dünyanın en nitelikli en güvenilir projeleri. Dünyanın en güvenli en kaliteli işlerini yapıyoruz. Bunlar artarak devam edecek. Biz artık 2030'ların, 2053'lerin, 2071'lerin planlarını yapıyoruz." diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, 2020 yılında çok önemli çalışmalar yaptıklarını, bu çalışmaların 2021 yılında artarak devam edeceğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu yıl içerisinde çok önemli çalışmalar yaptık. Yaptığımız işler dünyanın en kaliteli otoyolları. Otoyollarımızdaki tüneller dünyanın en büyük, en geniş ve en güvenli otoyol tünelleri. Onlarca projeyi bir bir vatandaşımızın hizmetine kattık. Ulaştırma ve Altyapı projeleri akarsu gibidir. Gittikleri yere canlılık ve hareketlilik getirir. Ekonomi ve istihdama çok önemli katkılar yapar. 2021 yılı da projelerimizin artarak devam ettiği bir yıl olacak." DHA-Politika Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-01-01 01:15:12



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