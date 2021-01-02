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Bolu Dağı'nda sis

DHA

Bolu Dağı'nda sis


Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı'nda sis etkili oldu. D-100 kara yolunun Bakacak, Seymenler ve Elmalık bölgelerinde etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 10 metreye kadar düştü. Yol kenarındaki sis ikaz lambaları yakılarak görüş mesafesi artırılmaya çalışıldı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sakin olan yoldaki az sayıda sürücü, sis nedeniyle görüş mesafesi düşünce araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-01-02 13:47:57

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