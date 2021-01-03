Abant Tabiat Parkı’nda sessizlik hakim Yaz günlerini aratmayan Abant’ın sakinliği havadan görüntülendi

Bolu’nun gözde turizm merkezi Abant Tabiat Parkı, sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte sessizliğe büründü. Tatilcilerden uzak kalan tabiat parkının havadan görüntüsü doğanın sakinliğini gözler önüne serdi.

Bolu’nun en önemli turizm merkezlerinden biri olan ve yıl boyunca binlerce yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği Abant Tabiat Parkı, sokağa çıkma yasaklarıyla birlikte sessizliğe büründü. Kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan ve doğasıyla görenleri kendisine hayran bırakan Abant’ta hava sıcaklıklılarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle yazdan kalma günler yaşanıyor.

Yılbaşını da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde tatillerini doğayla iç içe geçirmek için Abant’a gelen az sayıda tatilcinin keyifli anlar yaşadığı tabiat parkının havadan görüntülenen sakinliği ve yeşil doğası kartpostallık manzarayı gözler önüne seriyor. Geçtiğimiz yıl pandemi dönemini de kapsayan 12 aylık süreçte 679 bin 936 kişinin ziyaret ettiği Abant Tabiat Parkı, bu yıl da doğa turizminin gözde yerlerinden biri olmaya hazırlanıyor.

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