Bolu Dağı Tüneli'nden 2020'de 11 milyon araç geçti



Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli geçişinden 2020 yılında 11 milyon 466 bin 505 araçla geçiş yapıldığı belirtildi.

Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından Bolu Dağı Tüneli, 2020 yılında en çok kullanılan güzergahlardan biri oldu. Ankara ve İstanbul gibi Türkiye'nin en büyük 2 metropol şehrini birbirine bağlayan TEM yolunun Bolu Dağı geçişinden 12 aylık süreçte 11 milyon 466 bin 505 araçla geçiş yapıldığı açıklandı.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-01-03 14:55:39



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