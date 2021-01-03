Tatilciler kısıtlamada otelden çıkamadı, Abant Tabiat Parkı boş kaldı



Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'nun Abant Tabiat Parkı, yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kaldı. Yılbaşı tatili için Abant'a gelenler, otellerin dışına çıkamazken, sık sık hoparlörlerden 'Göl etrafında dolaşmak yasaktır' uyarısı yapıldı.

Her mevsim ayrı güzelliğe sahip Abant Tabiat Parkı'nda, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu. Abant Tabiat Parkı'ndaki piknik alanları ve göl çevresindeki iskeleler, boş kaldı. Yılbaşı tatili için Abant'ta bulunan otellere gelenler, dışarı çıkamadı. Tatilciler, yalnızca otellerin bahçesinde ve lobilerinde vakit geçirebildi. Göl çevresinde jandarma ekipleri ise düzenli olarak devriye gezdi. Abant Gölü çevresindeki kamera sistemleriyle de denetlemeler yapıldı. Göl çevresinde bulunan hoparlörlerden ise sık sık 'Göl etrafında dolaşmak yasaktır' uyarısında bulunuldu.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-01-03 14:57:38



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