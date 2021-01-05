Bolu’da, çocuk kulüplerinin faaliyetleri durduruldu

Bolu’da korona virüs salgını sebebiyle İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararı kapsamında çocuk kulüplerinin faaliyetlerinin 25 Ocak 2021'e kadar durdurulduğu bildirildi.

Bolu'da, Vali Ahmet Ümit başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi çocuk kulüplerinin faaliyetlerinin durdurulmasına ilişkin yeni bir karar aldı. Toplantıda, çocukların ve gençlerin hem virüse maruz kalma hem de virüsü taşıma gerekçesiyle, örgün eğitim kurumlarında olduğu gibi Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görev alanında bulunan çocuk kulüplerinin de 25 Ocak'a kadar faaliyetlerinin durdurmasına karar verildi.

Alınan karara uyulmaması, ihlal edilmesi ve kusuru görülenlere veya muhalefet edenlere İl Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 283'üncü maddesi ve suç teşkil edilmesi halinde TCK'nın 195'inci maddesi, ayrıca ilgili mevzuatın ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, idari cezaların ilgili mülki makamlarca uygulanmasına, acil ve zorunlu hallerde polis ve jandarmanın yardımı ile yerine getirilmesi karara bağlandı.

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