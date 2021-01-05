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TEM Otoyolu’nda feci kaza: 6 yaralı Otoyolda makaslayan tıra çarpan minibüste sıkışan 3 kişiyi itfaiye kurtardı TEM’de kaza trafiği felç etti, 5 kilometre kuyruk oluştu

İHA

TEM Otoyolu’nda feci kaza: 6 yaralı Otoyolda makaslayan tıra çarpan minibüste sıkışan 3 kişiyi itfaiye kurtardı TEM’de kaza trafiği felç etti, 5 kilometre kuyruk oluştu

Bolu’da, TEM Otoyolu’nda makaslayan tırın dorsesine arkadan gelen minibüsün çarpması sonucu 6 kişi yaralandı. Kazada, minibüste sıkışan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, yarım saat ulaşıma kapanan otoyolda yaklaşık 5 kilometre araç kuyruğu oluştu.

Kaza, saat 21.45 sıralarında TEM Otoyolu Rüzgarlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Alaaddin Karataş idaresindeki 06 DP 0090 plakalı minibüs, yolda makaslayan Alaattin Alparslan yönetimindeki 34 RZ 956 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Kazada, tır sürücüsü Alaattin Alparslan ve yanında yolcu olarak bulunan 1 kişi ile minibüsteki Alaaddin Karataş, Beytullah Yeşilyurt, Salih Özdemir, Halit Toy yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Minibüste sıkışanlar için seferber oldular
Kazada, minibüs sürücüsü yaralı halde minibüsten çıkarken yolculardan 3’ü hurdaya dönen araçta sıkıştı. İtfaiye ve sağlık ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucunda 3 kişiyi sıkıştıkları yerden çıkarmayı başardı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından kent merkezindeki hastanelere götürüldü.

Otoyolda kilometrelerce kuyruk oluştu
TEM Otoyolu Ankara istikametinin trafiğe kapandığı kazada yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Uzun araç kuyruğu nedeniyle sürücüler Çaydurt Gişeleri'nden D100 Karayolu’na yönlendirildi. Kaza yapan araçların yoldan çekilmesiyle kontrollü olarak tek şeritten verildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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