Bolu'da yoğun sis

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, sabah saatlerinde sis etkili olurken, görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. D-100 karayolunun Bolu geçişinde etkili olan sis nedeniyle ulaşım yavaşladı.
Kent merkezinde, sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Sis, özellikle D-100 karayolunun Yumrukaya ile Çaydurt mevkisi arasında yoğunlaştı. Sürücüler sis farlarını açarak düşük hızda ilerledi.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-01-06 11:02:20
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