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Gölcük Tabiat Parkı’nda 25 bungalov ev 3 yıldır atıl halde bekliyor Atıl kalan bungalov evlerin kaderi Danıştay’dan gelecek karara bağlı

İHA

Gölcük Tabiat Parkı’nda 25 bungalov ev 3 yıldır atıl halde bekliyor Atıl kalan bungalov evlerin kaderi Danıştay’dan gelecek karara bağlı

Bolu’nun önemli turizm merkezlerinden olan Gölcük Tabiat Parkı’nda 2018 yılında yapılan ve mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı nedeniyle 3 yıldır atıl halde kalan 25 adet bungalov evin kaderi Danıştay’dan gelecek kararla belli olacak.
Bolu’ya 13 kilometre uzaklıkta olan ve her yıl yaklaşık 1 milyon kişinin ziyaret ettiği Gölcük Tabiat Parkı’na 19 odalı dağ köşkü ile 25 bungalov yapımı ve göl gazinosunun özel işletmeye verilmesi için 19 Aralık 2017 tarihinde Bolu Belediyesi Meclis Salonu'nda ihale yapıldı. Yapılan ihale daha sonra Bolu Belediyesi Encümeni tarafından iptal edilerek, projenin belediye tarafından gerçekleştirilmesine karar verildi. Kararın ardından projenin içerisinde bulunan 25 adet bungalov evin gölden 500 metre uzaklıkta belirlenen bir alanda yapımına başlandı.
Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Bolu İdare Mahkemesi’nin verdiği iptal kararına itiraz ederek davayı Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne taşıdı. Ankara Bölge İdare Mahkemesi geçtiğimiz yıl Mart ayında konuya ilişkin kararını açıkladı. Verilen kararda, “Ankara Bölge İdare Mahkemesi dava konusu işlemin kısmen iptali, kısmen davanın reddi, kısmen davanın esası hakkında karar verilmesine yer olmadığı yolunda Bolu İdare Mahkemesi’nce verilen kararın istinafa başvurulan kısmı usul ve hukuka uygun olup kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığından, istinaf başvurusunun reddine karar vermiş ve 30 gün içinde Danıştay’a temyiz yolu açık olmak üzere, 11 Mart 2020 tarihinde oy çokluğu ile karar vermiştir” denildi.
Tabiat Parkı’ndaki 25 adet bungalov evle ilgili süreç Danıştay'ın kararının ardından netlik kazanacak.

"Başından itibaren karşı çıkmıştık"
Konuyla ilgili açıklama yapan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Biz sürecin başından itibaren Gölcük’e bungalov evlerin yapılmasın karşı çıkmıştık. Hatta mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vermesine rağmen kararı geç tebliğ alarak burayı apar topar bitirdi. Süreçten sonra kiralama ihalesini iptal ettik. Mahkeme de dava açanların davasını kabul etti. Buranın plana uygun olmadığına karar verdi. O davanın davalısı hem Bolu Belediyesi hem de Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ydü. Biz mahkemenin kararını saygıyla karşılıyoruz, temyiz etmiyoruz dedik. Milli Parklar Genel Müdürü’ne 'Biz bunları sökmek istiyoruz' dedim. Aramızdaki protokolü gösterdi ve ‘Sökmeniz de yapmanız da. Tamamen bizim iznimize bağlı. Biz kararı temyiz ettik. Temyiz sonucu olumsuz gelirse kaldırmanıza izin veririz’" dedi.

“Yedigöller kapı gelirine karşı devrederim”
Bungalov evleri işletmek istemediklerini söyleyen Özcan, “Mahkeme yakında kararını verecektir. Biz işletmek istemiyoruz. Bunları bizim harcadığımız parayı bir şekilde karşılamaları kaydıyla Milli Parklar’a yada bakanlığa devretmek istiyoruz. Hatta ben Yedigöller kapı gelirlerinin belediyeye tahsisi karşılığında devrederim dedim. Mahkeme kararını bekliyorlar. Mahkeme kararında yıkılmasın, plana uygun yapılmış denirse ya biz bunu bakanlığa devredeceğiz. Ama almazlarsa da mecburen işletmeye açmak zorunda kalacağız” şeklinde konuştu.

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