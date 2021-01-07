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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kartalkaya'daki otelciler, hafta sonu kayak yasaklarının kalkmasını istedi

DHA

Kartalkaya'daki otelciler, hafta sonu kayak yasaklarının kalkmasını istedi


Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)-BOLU'nun kayak merkezi Kartalkaya'da kar kalınlığını 1 metreyi bulduğu pistlerde tatilciler, kayak keyfi yaşadı. Özellikle yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği kayak merkezindeki otelciler, hafta sonu pistlerdeki kayak yasakları nedeniyle mağduriyet yaşandığını söyledi.
Köroğlu Dağları´nın zirvesindeki 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya kayak merkezinde 25 Aralık'ta açılan sezon sonrası tatilciler kayak keyfi yaşıyor. Ankara ve İstanbul gibi iki metropol şehir arasında yer alan Kartalkaya'daki otellerin kar makinelerinin de takviyesiyle, pistlerde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Yurt içi ve yurt dışından gelen tatilciler, Kartalkaya'nın uzun ve macera dolu pistlerinde kayak yaparak tatil keyfi yaşadı. Kartalkaya'daki otel işletmecileri özellikle yabancı turistlerin ilgisinden memnun olduklarını söyledi. Ancak otelciler, hafta sonu pistlerdeki kayak yasağı nedeniyle tatilcilerle sorun yaşadıklarını ve rezervasyon iptalleri olduğunu belirtti.
'BULAŞ RİSKİ GOLF'DEN DAHA AZ'
Kartalkaya'da 2 otelin müdürü Yusuf Avcı, kayak sporunun pandemi sürecinde en güvenli sporlardan biri olduğunu ifade ederek, "Şu anda otelimizde yerli ve yabancı turistler var. Ağırlıklı olarak Rusya, Ukrayna, Azerbaycan, Katar ve birçok ülke var. Bunlar tabi hafta sonu kısıtlamalarından dolayı rahatsızlar. Biz bu tatilcileri bir şekilde ikna etmeye çalışıyoruz. Ama tatilciler rezervasyonlarını daha önceden yaptıkları için böyle bir yasağı bilmiyorlardı. Tabi bu hem bizim işletmemize aynı zamanda da tüm Türk kış turizminin imajına ciddi yara açtı. Çok ciddi rezervasyon iptalleri geldi. Tabi ki bizim için insan sağlığı çok önemli. Devletimizin koymuş olduğu kurallar çok önemli. Uymamız gereken kurallar var. Ama golf ile kayak kıyaslandığında kayak sporunun, pandemi açısından daha sağlıklı ve bulaş riskinin az olduğunu biliyoruz" dedi.
AVRUPALI TURİST YASAKLAR NEDENİYLE TÜRKİYE'YE GELDİ
Yabancı turistlerin bu yıl Kartalkaya'yı tercih ettiğini ve oteldeki tatilcilerin yarısının yabancı olduğunu belirten Avcı, "Yabancılar yıllardır Avrupa'ya gidiyordu. Bu sene bu yasaklardan dolayı Türkiye'ye gelmeleri bizim açımızdan ciddi bir avantaj oldu. Bu avantajı da kendi ellerimizle itiyoruz. Bunun için bir an önce bu yasaklardan kayak pistlerinin muaf tutulmasını istiyoruz. Pistleri hafta sonu muaf tutmalıyız. Yoksa bu fırsatı kaçırırız. Zaten 2 aylık bir sezon kaldı. 2 ayda bunu telafi etmemiz lazım. Aksi halde kış turizmi için bu sene kayıp bir yıl olacak. Bu sektörde 15-20 bin kişi çalışıyor. Ciddi bir istihdam var. Şu anda otellerimizdeki yerli ve yabancı turist sayısı yarı yarıya. Bu sene inanılmaz bir yabancı talebi var. Ama bu yasakları duyduktan sonra tüm kayak merkezlerinden çok rezervasyon iptalleri geldi. Bu konuda son derece üzüntülüyüz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-01-07 16:41:32

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