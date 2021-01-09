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Bolu'da TIR, beton bariyerlere çarptı: 2 yaralı

DHA

Bolu'da TIR, beton bariyerlere çarptı: 2 yaralı


Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, Abant Tabiat Parkı yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR'ın yol kenarındaki beton bariyerlere çarptığı kazada, 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 12.30 sıralarında Abant Tabiat Parkı yolunun Ömerler köyü mevkisinde meydana geldi. Abant Tabiat Parkı yönüne giden Bertan Ünlü'nün kullandığı 06 BLA 79 plakalı TIR, virajda kontrolden çıkarak, yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı. Kazada, TIR sürücüsü ile yanında bulunan Abdullah Ünlü yaralandı. Yaralılar, kaza yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle Abant Tabiat Parkı yolu ise ulaşıma kapandı. Yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapalı kalan yol, TIR'ın çekiciyle kaldırılmasıyla yeniden açıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-01-09 14:20:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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