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Bolu Dağı'nda sis ve yağmur trafiği yavaşlattı

DHA

Bolu Dağı'nda sis ve yağmur trafiği yavaşlattı


Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde etkili olan sis ve yağmur nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, trafik yavaşladı. 
İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı'nda sis etkili oldu. D-100 yolunun Bakacak, Seymenler ve Elmalık bölgelerinde etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 10 metreye kadar düştü. Yol kenarındaki sis ikaz lambaları yakılarak görüş mesafesi artırılmaya çalışıldı. Bölgede ayrıca yağmur da etkisini gösterdi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yolu az sayıda sürücü kullanırken, sürücüler, yağmur ve sis nedeniyle görüş mesafesi düşünce araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı. DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-01-10 15:13:24

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