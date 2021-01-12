Abant ve Gölcük karsız kaldı



Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'nun doğa harikaları Abant ve Gölcük Tabiat Parkları hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle henüz kar yağmadı. Abant'taki faytoncular ve Gölcük'e gelen ziyaretçiler normalde bu mevsimlerde çok fazla kar olduğunu söyledi.

Doğa harikalarıyla ünlü Bolu'da bu yıl hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Her mevsim güzel ancak kış mevsiminde ayrı bir güzelliğe bürünen Bolu bu yıl karsız kaldı. Karla kaplı manzaralarıyla hayran bırakan Gölcük Tabiat Parkı ile Abant Tabiat Parkı'na da bu mevsim kar yağmadı. Abant ve Gölcük'e gelen tatilciler de daha önceki yıllarda bu mevsimde karla kaplı manzaralara alışkın olduklarını söyledi.

Abant'ta 10 yıldır faytonculuk yapan Hayrettin Türe, "Bu sene kış gelmedi. Geçen sene bu aylarda 80 santimetre kar vardı. Pandemi dolayısıyla da pek insan yok. Cumartesi ve pazar günleri de yasak. Hafta içi de böyle oluyordu. Daha önce hiç böyle olmamıştı. İlk defa iklimin böyle olduğunu gördük. Kasım ayında buraya kar yağardı daha da kalkmazdı. Cemre düşene kadar kar kalırdı. Mart'ta, Nisan'da kar olurdu. Buralardan araçlar çıkamazdı. 4 mevsim güzel ve kalabalık olurdu burası. Kar yağınca çok güzel oluyor. Ağaçların dalları eğilir, çok güzel manzaralar olur." dedi.

Gölcük Tabiat Parkı'na gelen tatilciler de daha önceki yıllarda geldiklerinde kar manzaralarıyla karşılaştıklarını söyledi. DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-01-12 08:38:23



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