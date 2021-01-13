Kartalkaya'da kayak keyfi



Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'nun, kayak merkezi Kartalkaya'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı ve yapay karlamayla 1 metreyi aşan kar kalınlığının bulunduğu pistlerde tatilciler kayak keyfi yaşadı. Kartalkaya'da 2 oteli bulunan bir otel firmasının bölge müdürü Yusuf Avcı, "Karın gelmesi rezervasyonları ciddi anlamda hareketlendirdi. Hafta sonu için yoğun bir talep var" dedi.

Köroğlu Dağları zirvesindeki 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya kayak merkezinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Yağışla birlikte kayak merkezindeki yeşil alanlarda kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu. Türkiye'nin en uzun pistlerinin bulunduğu Kartalkaya'daki pistlerde ise kar kalınlığı yapay kar takviyesiyle 1 metreyi aştı. Yurt içi ve yurt dışından gelen tatilciler, Kartalkaya'nın pistlerinde kayak yaptı.

Kartalkaya´da 2 oteli bulunan bir otel firmasının Bölge Müdürü Yusuf Avcı, kar yağışının rezervasyonları artırdığını belirterek, "Kar kalınlığı şu an yaklaşık 50 santimetreyi geçmiş vaziyette. Yarına kadar 1 metreyi aşacağını bekliyoruz. Aynı zamanda yapay karlamayla pistlerde 1 metrenin üzerinde kar var. Biz bu karlamayı sürekli yapıyoruz. Karın gelmesi rezervasyonları ciddi anlamda hareketlendirdi." dedi.

Hafta sonu uygulanan kayak yasaklarının da kaldırılmasının rezervasyonları olumlu etkilediğini belirten Avcı, "Hafta sonu için yoğun bir talep var. Aynı zamanda hafta sonu pistlerdeki yasakların kalkmasının ciddi bir etkisi var. Kayakseverler için yasağın kalkması iyi oldu. Bizim misafirlerimiz hafta sonu oluyor. Yağışın olması kayak merkezleri için çok olumlu oldu. İnşallah sömestri de güzel bir şekilde geçireceğiz. O zaman için de çok ciddi talepler var. Sömestrin uzatılması bu arayı telafi edecek bir durum olacak. Şu an pistlerin hepsi açık. Kar yağışı 1 hafta devam edecek. Kar yağışının uzun süre devam etmesi de bizim için olumlu bir durum." diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-01-13 15:34:42



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.