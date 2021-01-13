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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bolu’da 334 bin liralık kaçak telefon yakalandı

İHA

Bolu'da, polis ekiplerinin TEM Otoyolu üzerinde yaptıkları operasyonda piyasa değeri 334 bin lira olan 105 adet kaçak cep telefonuyla yakalanan 1 kişi adliyeye sevk edildi.

Bolu’da 334 bin liralık kaçak telefon yakalandı

Bolu’da, polis ekiplerinin TEM Otoyolu üzerinde yaptıkları operasyonda piyasa değeri 334 bin lira olan 105 adet kaçak cep telefonuyla yakalanan 1 kişi adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a seyir halinde olan bir araçta kaçak cep telefonu taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, il sınırına girdiği belirlenen şüpheli aracı TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu.
Araçta yapılan aramada piyasa değeri 334 bin lira olan 105 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Araç sürücüsü M.D. (37) gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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