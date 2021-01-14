Bolu Dağı’nda lapa lapa kar yağıyor Karayolları ekipleri Bolu Dağı'nda seferber oldu

Bolu’da, D100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı kesiminde gece saatlerinde başlayan kar yağışı şiddetini artırarak devam ediyor.

Bolu’da, gece saatlerinde başlayan ve şiddetini artırarak devam eden kar yağışıyla birlikte yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı, TEM Otoyolu Bolu Dağı kesimi ve D100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde etkili oldu.

İstabul’un Anadolu’ya açılan kapısı olarak bilinen Bolu Dağı’nda sürücülerin herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için karayolları ekipleri seferber oldu. Ekiple özellikle dik rampaların olduğu D100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde aralıksız olarak kar küreme ver tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

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