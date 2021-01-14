Bolu Dağı'nda kar yağışı



Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU Dağı'nın D-100 karayolu geçişinde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı ulaşımı yavaşlattı. Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Bolu Dağı'nda dün hafif şekilde aralıklarla etkili olan kar yağışı, bugün sabah saatlerinde de devam etti. Kar yağışı nedeniyle yeşil alanlar beyaza büründü. Yolda da beyaz kar örtüsü oluştu. D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişinin Bakacak, Seymenler ve Elmalık mevkilerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar nedeniyle ulaşım yavaşlasa da Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla yolda herhangi bir aksaklık yaşanmadı.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-01-14 10:01:19



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